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Кремль рассказал про детали телефонных переговоров Путина и Эрдогана

Президент России Путин поблагодарил Эрдогана за помощь в переговорах с Киевом

Фото: Михаил Метцель / POOL / ТАСС

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом поблагодарил его за помощь в организации и содействии переговорам с представителями Киева, сообщила пресс-служба Кремля.

«Президент России выразил признательность турецкой стороне за содействие в проведении в Стамбуле 29 марта очередного раунда переговоров российских и украинских представителей. Даны также принципиальные оценки продолжающегося переговорного процесса.», — рассказали о деталях беседы представители пресс-службы.

Также лидеры договорились о развитии двухстороннего сотрудничества и продолжении контактов в ближайшем будущем.

О намерении провести телефонные переговоры ранее сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Также он заявил главе МИД России Сергею Лаврову и его украинскому коллеге Дмитрию Кулебе, что ожидает их визита в Анкару в ближайшее время.

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Дмитрий Сотак
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