Лукашенко анонсировал телефонный разговор с Путиным

Президент Белоруссии Лукашенко заявил о предстоящем телефонном разговоре с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, передает БЕЛТА.

Лукашенко заявил, что расскажет Путину о «новой традиции» — вручении премии Союзного государства в области науки и техники. «Я очень ценю традиции», — подчеркнул он после церемонии во Дворце Независимости в Минске.

31 марта Лукашенко заявил, что в условиях экономических санкций Россия и Белоруссия возродятся, «как феникс из пепла». «Нам в истории не единожды приходилось это делать. Не хотелось бы. Но нас поставили в такие условия», — отметил он.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, призвал Запад усилить санкционное давление на Москву. «Нам нужны новые санкции против России, мощные санкции до тех пор, пока она не прекратит шантажировать другие страны своими ядерными ракетами», — сказал он.