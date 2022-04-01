«Реал» выделил сотни миллионов евро на усиление состава

Мадридский «Реал» решил потратить 300 миллионов евро на летние трансферы

Мадридский «Реал» выделил 300 миллинов евро на усиление состава в рамках летней трансферной кампании. Об этом сообщает AS.

Мадридский клуб намерен приобрести трех игроков. В частности, в планах «сливочных» подписание контракта с французским форвардом Килианом Мбаппе. Ожидается, что нападающий покинет «Пари Сен-Жермен» летом и сможет присоединиться к испанцам на правах свободного агента.

Также в сферу интересов «Реала» входит форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд. На эту сделку выделена половина суммы, предназначенная на летние трансферы. Еще одной целью «Реала» стал полузащитник «Монако» Орельен Тчуамени.

После 29 матчей чемпионата Испании «Реал» расположился на первом месте в турнирной таблице. «Королевский клуб» опережает «Севилью» и «Барселону».