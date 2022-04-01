Россиянам назвали стоимость бюджетного отдыха на курорте богачей в мае

Стоимость недельного тура на Мальдивы в мае начинается от 191,8 тысячи рублей

Бюджетный тур на Мальдивы в мае обойдется минимум в 191,8 тысячи рублей для одного туриста. Оптимальную стоимость отдыха в популярной пляжной стране назвали специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что стоимость недельного отдыха на Мальдивах, которые считаются любимым курортом богачей, начинается от 191,8 тысячи рублей. В цену входит перелет и проживание в четырехзвездочном отеле по системе Premium All Inclusive — туристы смогут питаться в нескольких ресторанах, а также воспользоваться дополнительными опциями, например бесплатным круизом к дельфинам.

Размещение в пятизвездочном отеле обойдется чуть дороже — от 217,5 тысячи рублей. Предложения с большим количеством ресторанов и баров на курортах, а также бесплатными спортивными и развлекательными мероприятиями начинаются от 272 тысяч рублей на одного. За отдых в гостиницах премиум-сегмента придется заплатить от 338,6 тысячи рублей.

Ранее в марте россиянам назвали стоимость путевок на «новые Мальдивы» — курорты Малайзии, которые откроются для привитых путешественников с 1 апреля. Так, недельный тур на острова Лангкави обойдется в 62-70 тысяч рублей.