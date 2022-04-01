Определено место строительства новой Соборной мечети в Казани

Новая Соборная мечеть Казани будет построена на месте парка развлечений

Новая Соборная мечеть в Казани будет возведена на месте парка развлечений «Кырлай», церемония закладки первого камня запланирована на 20 мая, сообщили в пятницу, 1 апреля, в пресс-службе Духовного управления мусульман Республики Татарстан, передает РИА Новости.

В муфтияте отметили, что сроки строительства пока неизвестны, все зависит от финансирования.

Строительство комплекса Соборной мечети Казани включено в федеральный план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования в 2022 году 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.

Ранее сообщалось, что в Казани стартовал международный конкурс на эскизный проект Соборной мечети. Организатором конкурса стал Республиканский фонд содействия духовно-нравственному развитию общества «Игелек-Доброта». Принимать заявки от желающих будут на протяжении трех месяцев. Имена троих призеров планируется назвать 8 июля.