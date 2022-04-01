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С фигуранта дела о рекордной взятке в Минобороны потребовали взыскать миллионы

Прокуратура потребовала взыскать 650 млн рублей с фигуранта дела о взятке в Минобороны

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В Москве прокуратура потребовала взыскать с российского бизнесмена Алексея Калитина 650 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, такое требование прокурор озвучил в ходе прения сторон в Хамовническом суде столицы. Также обвинение потребовало отправить фигуранта дела в колонию на семь с половиной лет. Бизнесмен является обвиняемым по делу о рекордной взятке в 350 миллионов рублей бывшим чиновникам российского Министерства обороны.

26 марта суд признал виновным в пособничестве превышению должностных полномочий бывшего офицера продовольственного управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны России Алексея Пожидаева. Его приговорили к трем годам колонии. По версии следствия, военные намеренно завышали цены на посуду, весы и другое оборудование, которое поставляли компании Алексея Калитина. Также офицеры намеренно расторгали контракты с конкурентами бизнесмена.

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Владимир Седов
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