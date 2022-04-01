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В Новгородской области отреставрируют бывший купеческий клуб

В Окуловке Новгородской области отреставрируют бывший купеческий клуб

Фото: страница « Новгородская область» во «ВКонтакте»

В городе Окуловка Новгородской области отреставрируют здание бывшего купеческого клуба. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Там уточнили, что работы пройдут в рамках нацпроекта «Культура». Всего на них будет направлено более 128 миллионов рублей.

К настоящему времени вокруг здания уже установили ограждение и обустроили строительный городок. «Проведено временное подключение объекта к электросетям, ведется демонтаж отделки и оборудования внутренних помещений», — рассказали в пресс-службе.

Как ожидается, завершить реставрационные работы планируется к концу июня 2023 года. Здание планируют также оснастить необходимым оборудованием, чтобы открыть в нем центр творческого развития.

В марте сообщалось, что владельцев усадьбы купца Вечтонова в башкирском Нефтекамске обязали провести реставрационные работы на историческом объекте культурного наследия.

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Варвара Кошечкина
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