В США предложили стать соседями звезды сериала «Американская история ужасов»

В Нью-Йорке продадут квартиру по соседству с актрисой Джессикой Лэнг за $5,9 миллиона

В США предложили стать соседями актрисы Джессики Лэнг. В Нью-Йорке выставили на продажу квартиру в здании, где живет звезда сериала «Американская история ужасов», сообщает New York Post.

Квартира занимает целый этаж в небоскребе One Fifth Avenue в районе Вашингтон-сквер Гринвич-Виллидж. Помимо Лэнг, в этом здании в прошлом жили актриса Хелена Бонэм Картер и режиссер Тим Бертон до развода, мать актрисы Гвинет Пэлтроу Блайт Даннер, гитарист рок-группы Rolling Stones Кит Ричардс и режиссер фильма «Лицо со шрамом» Брайан де Пальма. В построенном в 1927 году небоскребе есть двухэтажное фойе и прачечная, жильцам доступны услуги нескольких швейцаров.

Нынешний владелец рассчитывает получить за квартиру 5,9 миллиона долларов — на 2,6 миллиона меньше стоимости объекта в 2019 году. Внутри квартиры две спальни, каждая из которых находится в отдельном крыле и располагает собственной ванной, также есть просторная гостиная. В интерьере преобладает белый цвет, отличительные черты дизайна — полы с паркетным покрытием и множество больших окон.

В феврале в Нью-Йорке выставили на продажу бывший дом певицы Бритни Спирс. Пентхаус на 12-м этаже жилого дома Silk building в элитном районе Нохо предложили купить за семь миллионов долларов. Исполнительница хита Toxic приобрела объект в 2002 году за три миллиона и за четыре прожитых в нем года объединила с соседней квартирой, существенно расширив площадь жилья.