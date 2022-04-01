Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

В США предложили стать соседями звезды сериала «Американская история ужасов»

В Нью-Йорке продадут квартиру по соседству с актрисой Джессикой Лэнг за $5,9 миллиона

Фото: Globallookpress.com

В США предложили стать соседями актрисы Джессики Лэнг. В Нью-Йорке выставили на продажу квартиру в здании, где живет звезда сериала «Американская история ужасов», сообщает New York Post.

Квартира занимает целый этаж в небоскребе One Fifth Avenue в районе Вашингтон-сквер Гринвич-Виллидж. Помимо Лэнг, в этом здании в прошлом жили актриса Хелена Бонэм Картер и режиссер Тим Бертон до развода, мать актрисы Гвинет Пэлтроу Блайт Даннер, гитарист рок-группы Rolling Stones Кит Ричардс и режиссер фильма «Лицо со шрамом» Брайан де Пальма. В построенном в 1927 году небоскребе есть двухэтажное фойе и прачечная, жильцам доступны услуги нескольких швейцаров.

Материалы по теме:
Ход принцессы. Как модель Playboy стала риелтором для миллионеров и вышла замуж за настоящего принца.
Ход принцессы.Как модель Playboy стала риелтором для миллионеров и вышла замуж за настоящего принца.
20 марта
Нам чужого надо. Россияне все чаще выбирают съемные квартиры. Почему в 2022 году им придется платить за них еще больше?
Нам чужого надо.Россияне все чаще выбирают съемные квартиры. Почему в 2022 году им придется платить за них еще больше?
7 января

Нынешний владелец рассчитывает получить за квартиру 5,9 миллиона долларов — на 2,6 миллиона меньше стоимости объекта в 2019 году. Внутри квартиры две спальни, каждая из которых находится в отдельном крыле и располагает собственной ванной, также есть просторная гостиная. В интерьере преобладает белый цвет, отличительные черты дизайна — полы с паркетным покрытием и множество больших окон.

В феврале в Нью-Йорке выставили на продажу бывший дом певицы Бритни Спирс. Пентхаус на 12-м этаже жилого дома Silk building в элитном районе Нохо предложили купить за семь миллионов долларов. Исполнительница хита Toxic приобрела объект в 2002 году за три миллиона и за четыре прожитых в нем года объединила с соседней квартирой, существенно расширив площадь жилья.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
Минобороны России подтвердило авиаудар ВСУ по нефтебазе в Белгороде
Российские военные взяли под контроль населенный пункт в Донецкой области
В Пентагоне пообещали уничтожить химическое оружие к сентябрю 2023 года
В Грузии высказались о планах Южной Осетии войти в состав России
Пианист Аккуратов рассказал о юбилее российского джаза
Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства авиаудара в районе Белгорода
В США предложили стать соседями звезды сериала «Американская история ужасов»
В ЛНР ввели уголовную ответственность за фейки о ВС России и республик Донбасса
Минобрнауки попросило вузы перенести размещенный на YouTube контент
Диетолог предупредила об опасности кислого и жареного для некоторых людей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.