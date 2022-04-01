В Венгрии заявили о тяжелых последствиях в случае введения санкций против России

Премьер Венгрии Орбан заявил о тяжелых последствиях в случае введения санкций против РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил, что страну ждут тяжелые экономические последствия в случае введения санкций против российской энергетики. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на агентство Associated Press (AP).

Орбан напомнил, что если Венгрия введет санкции на импорт энергоресурсов из России, Москва остановит работу газопроводов.

«В Венгрии станет не просто холоднее, температура не упадет на один или два градуса, а вся страна закроется», — пояснил премьер, отметив, что в таком случае Будапешту придется закрыть предприятия, и многие потеряют работу.

Ранее Орбан предупредил, что ЕС не сможет заменить дешевый трубопроводный газ из России американским сжиженным природным газом (СПГ). Он считает, что подобные предложения «абсурдны» и губительны для экономики Венгрии. Кроме того, уверен он, США не смогут переправить в ЕС достаточные объемы СПГ через океан, поэтому в ближайшее время никакой альтернативы топливу из России не предвидится.

