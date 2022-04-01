Экономист предупредил о долгосрочных последствиях санкций для России

Экономист Косой заявил, что Россия почувствует последствия санкций через два месяца

Центральному Банку России удалось стабилизировать экономическую ситуацию в стране в моменте, на что указывает демонстративный шаг по увеличению лимита валютных переводов за рубеж, сказал «Ленте.ру» экономист, президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой. При этом он предупредил, что в долгосрочной перспективе страну еще ждут серьезные экономические последствия.

Ограничения для физических лиц на переводы средств из России смягчаются. На ближайшие шесть месяцев Центробанк установил лимит в размере 10 тысяч долларов в месяц, если перевод идет со счета в российском банке, и в размере 5 тысяч долларов, если вывод средств идет с помощью компании-посредника без открытия счета.

Краткосрочные и долгосрочные последствия

«Во-первых, надо понимать, что трансграничные переводы и до этого не были отрезаны полностью: оставалась история с криптовалютой и переводами через нее. И, я так понимаю, сейчас ЦБ хочет продемонстрировать уверенность в состоянии рынка и постараться немножко сбить уже спадающий, но существующий ажиотажный спрос. Реально такой шаг мало на что повлияет: в европейских странах существуют серьезные проблемы с зачислением средств, платежи просто не доходят до адресатов», — сказал Косой.

Экономист не считает действия ЦБ необоснованными. По его словам, Банку России действительно удалось установить контроль на валютном рынке. По крайней мере, в моменте. Но в горизонте нескольких месяцев, уверен Косой, ситуация с курсом и инфляцией не улучшится, а будет только ухудшаться.

Это уже вопрос макроэкономических трендов. ЦБ, действительно, способен контролировать происходящее в моменте, но не в такой перспективе. То, что мы увидим дальше, — реальные последствия санкций, а не паника и психологические факторы, которые мы видели раньше. Экономические последствия начнут проявляться не раньше чем через пару месяцев Владимир Косой экономист

Он уточнил, что пока речь идет только об уже введенных ограничениях. В случае, если санкционное давление продолжит нарастать и окажется еще более серьезным, экономическая ситуация в России может ухудшиться.

«Проследить, как будут влиять санкции на долгой перспективе, можно на очень простом примере. Вот у нас закрылись магазины Zara. Внешне, казалось бы, это не сильно на что-то влияет. Но, на самом деле, от этого падают доходы владельца молла. Снижение его доходов тянет за собой остановку строительства нового молла. Остановка строительства нового молла бьет по промышленности, рынку стройматериалов, занятости. И, конечно, эта цепочка раскручивается не за пару недель, а как раз за два-три месяца», — объяснил экономист.

То, что россияне видели раньше, по его словам, — следствие паники на рынке, которую ЦБ успешно сбил. И с этой точки зрения он справедливо чувствует себя способным стабилизировать курсы, сдерживать их на существующих отметках. Но это не значит, что через пару месяцев ситуация останется такой же.

Падение курса рубля — это объективный процесс, ЦБ не способен его контролировать. Тем более что рубль теперь — ограниченно конвертируемая валюта. Нельзя угадать, каким в итоге окажется курс, но точно не 80. При этом, я не говорю о том, что рубль не укрепится в ближайшие дни, это вполне реально. Но на более длительных промежутках он будет падать. Тем более что низкий курс не выгоден ни российским экспортерам, ни бюджету Владимир Косой экономист

Ранее СМИ сообщили, что Центробанк рекомендовал российским кредитным организациям ввести несколько курсов рубля в зависимости от того, кто хочет купить валюту. Для импортеров, которым нужны средства для расчетов по зарубежным контрактам, она будет продаваться с превышением биржевого курса не более, чем на два рубля. Для всех остальных превышение должно составлять как минимум десять рублей.