В МИД России отказались просить ЕС снять санкции

Директор департамента МИД Кобринец заявил, что Россия не будет просить ЕС снять санкции

Россия не будет выступать в качестве просителя в плане отмены санкций Европейского союза (ЕС). Об этом РИА Новости заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД Николай Кобринец.

По словам российского дипломата, у страны имеется запас прочности. При этом он отметил, что Евросоюз — это не центр вселенной. «Свет клином на нем не сошелся», — подчеркнул директор департамента МИД.

Ранее Кобринец заявил, что безответственные санкции Брюсселя уже негативно влияют на повседневную жизнь простых европейцев. Дипломат задался вопросом, готовы ли они из своего кармана оплачивать «дальнейшие убийства мирных жителей на Украине, превращение Европы из региона сотрудничества и стабильности в зону конфликта». «Не думаю», — резюмировал он.

