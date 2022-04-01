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В МИД РФ заявили о негативном влиянии антироссийских санкций на жизнь европейцев

МИД РФ: безответственные антироссийские санкции ЕС негативно влияют на жизнь европейцев

Фото: Konstantin Kokoshkin / Reuters

В Министерстве иностранных дел России заявили, что Москва не оставит без ответа враждебные действия Европейского союза (ЕС). Об этом РИА Новости рассказал директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД Николай Кобринец.

По его словам, безответственные санкции Брюсселя уже негативно влияют на повседневную жизнь простых европейцев. Дипломат задался вопросом, готовы ли они из своего кармана оплачивать «дальнейшие убийства мирных жителей на Украине, превращение Европы из региона сотрудничества и стабильности в зону конфликта». «Не думаю», — резюмировал Кобринец.

Ранее министр продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир призвал немецких водителей ездить медленнее по автобанам, чтобы сэкономить много энергоресурсов и снизить зависимость от России. По его словам, ездить по автострадам быстро совсем необязательно, каждый может выбирать более экономный вариант передвижения с низкой скоростью. Министр отметил, что с учетом высоких цен на энергоносители и сильной зависимости от России он может только посоветовать всем немцам делать именно так.

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Марина Совина
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