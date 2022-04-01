В США рассказали о психологической войне Запада с Путиным

CNN: рассекречивание данных спецслужб по Украине является частью психологической войны

Западные спецслужбы ведут психологическую войну за Украину напрямую с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщается в материале CNN.

По информации телеканала, США и союзники используют психологические методы информационной войны при освещении спецоперации на Украине. Например, они открыто рассказывают о российских войсках, которые якобы деморализованы и несут «катастрофические» потери. В то же время Запад распространяет информацию о том, что Путин плохо информирован о ходе боевых действий и находится в изоляции.

Решение о разглашении данных спецслужб о ходе военных действий и перемещении войск удивило бывшего руководителя операций ЦРУ в России Стива Холла. По его словам, данные разведки, ее источники и методы всегда надо было скрывать и защищать, а не публиковать.

«Это интересное политическое решение — сказать, смотрите, может быть, стоит показать русским, как хорошо мы собираем информацию, чтобы донести до граждан обеих стран, граждан мира, что действительно происходит в российской армии прямо сейчас», — объяснил Холл.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» генерал-майор воздушно-десантных войск, директор Первого Московского кадетского корпуса Владимир Крымский заявил, что предположения о том, что у солдат из России может быть недостаточно мотивации — часть информационной войны. Он подчеркнул, что у российских военных, которые находятся на Украине в рамках спецоперации, исключительно мирные цели.