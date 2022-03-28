Генерал рассказал о мотивации российских военных на Украине

Генерал-майор Крымский заявил, что российские военные сражаются за освобождение украинцев

Цель российских военнослужащих на Украине — защитить людей, которыми прикрываются власти республики, заявил генерал-майор воздушно-десантных войск, директор Первого Московского кадетского корпуса Владимир Крымский. В разговоре с «Лентой.ру» он подчеркнул, что предположения о том, что у солдат из России может быть недостаточно мотивации — часть информационной войны.

У российских военных, которые находятся на Украине в рамках спецоперации, исключительно мирные цели, сказал Владимир Крымский.

«Пишут много всего, идет информационное противоборство. То, что наши ребята там делают, говорит само за себя. Это ребята, которые жертвуют своими жизнями ради России. Они понимают, что происходит на Украине, после того как увидели это своими глазами: десятки, сотни, тысячи людей, которых используют как живой щит. Российские солдаты воюют в том числе и за освобождение этих людей», — подчеркнул Крымский.

Он также обратил внимание, что российские военные не нарушают дисциплину, в отличие от украинских. Кадры пыток российских солдат со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) станут доказательствами военных преступлений, считает Владимир Крымский.

То, что делают там сегодня украинские националисты, бывало только 80 лет назад. По сути, сейчас происходит то, что они делали в 1942-1943 годах. (...) Это предмет для серьезных расследований, для серьезного суда. Нужно не просто победить, но и осудить всех, чтобы мир это видел Владимир Крымский генерал-майор воздушно-десантных войск

В соцсетях распространились записи с предположительными пытками российских пленных. На опубликованных кадрах российским военнослужащим стреляют по ногам и не оказывают медицинскую помощь.

Ранее глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил начать расследование по факту жестокого обращения украинских военных с пленными военнослужащими. По данным СК, в интернете появились кадры жестокого обращения националистов с пленными, которым прострелили ноги, не оказав медицинской помощи.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что причастные к этому подлежат преследованию и должны понести ответственность.