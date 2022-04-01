В Турции раскрыли тему беседы Путина и Эрдогана

Президент Турции Эрдоган обсудил с Путиным встречу делегаций РФ и Украины в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным прошедшую 29 марта в Стамбуле встречу делегаций России и Украины. Подробности о теме беседы двух лидеров сообщил ТАСС с ссылкой на представителей канцелярии Эрдогана.

«В ходе переговоров обсуждалась встреча переговорных делегаций РФ и Украины в Стамбуле. Президент Эрдоган заявил, что позитивная и конструктивная встреча российской и украинской делегаций в Стамбуле вселяет надежду на мир», — раскрыли тему беседы представители Эрдогана.

О намерении провести телефонные переговоры ранее сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. Также он заявил главе МИД России Сергею Лаврову и министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе, что ожидает их визита в Турцию в ближайшее время.