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Белый дом рассказал об «искусственном» укреплении рубля

Белый дом заявил, что Центробанк и правительство России искусственно накачивают рубль
Кейт Бедингфилд

Кейт Бедингфилд . Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд рассказала об «искусственном» укреплении рубля. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, в администрации США считают, что антироссийские санкции работают. Бедингфилд отметила, что в России наблюдается «драматическая инфляция», а инвесторы не желают вкладывать в экономику. Она подчеркнула, что курс рубля больше нельзя воспринимать как адекватный индикатор положения дел в российской экономике. «Мы видим искусственное накачивание рубля Центробанком и правительством РФ», — добавила директор по коммуникациям.

В ходе торгов на Московской бирже 31 марта курс евро опустился ниже 88 рублей — в моменте стоимость валюты достигала 87,7 рубля, свидетельствуют данные площадки. В прошлый раз евро находился на такой отметке лишь 21 февраля. Рубль укрепился и по отношению к доллару — в ходе торгов курс американской валюты падал на 1,55 рубля или 1,8 процента, до 83 рублей.

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Марина Совина
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