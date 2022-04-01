Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Сербии сообщили причину смерти шахтеров при аварии на юге страны

Вице-премьер Сербии Михайлович заявила, что шахтеры на юге страны погибли от утечки метана
Зорана Михайлович

Зорана Михайлович. Фото: Branko Filipovic / Reuters

В шахте на юге Сербии не было взрыва, шахтеры погибли от утечки метана, завила вице-премьер и министр горного дела и энергетики Зорана Михайлович, сообщило RTS.

«Еще раз выражаю соболезнования семьям погибших шахтеров. Не было никакого взрыва. К сожалению, шахтеры задохнулись из-за выхода метана высокой концентрации», — заявила министр, комментируя причину смерти горняков. Также она гарантировала государственную поддержку семьям погибших.

Ранее стало известно, что на шахте по добыче бурого угля в окрестностях города Соко-Баня на юге страны произошла авария. В результате частичного обрушения угольной шахты восемь человек погибли и 20 получили ранения.

29 марта сообщалось, что землетрясение привело к обрушению на шахте в Якутии. По заявлению спасателей, из шахты Денисовская Нерюнгринского района на поверхность были выведены 72 человека. В результате происшествия никто не пострадал.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
Еврокомиссар допустил передачу Украине конфискованного имущества россиян
Дом без воды и света выставили на продажу за 495 тысяч долларов
Путин обязал кандидатов на выборах отчитываться о покупках криптовалюты
Росздравнадзор указал на снижение ажиотажного спроса на лекарства
В Сербии сообщили причину смерти шахтеров при аварии на юге страны
Иран предложил России меры по обходу санкций
Умер журналист Андрей Бабицкий
Россиянам напомнили о посыле стихов Евгения Евтушенко в последние годы жизни
Перспективный вертолет Defiant совершил длительный перелет
Кардиохирург Лео Бокерия назвал россиянам простой рецепт здоровья и долголетия
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.