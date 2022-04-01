В Сербии сообщили причину смерти шахтеров при аварии на юге страны

Вице-премьер Сербии Михайлович заявила, что шахтеры на юге страны погибли от утечки метана

В шахте на юге Сербии не было взрыва, шахтеры погибли от утечки метана, завила вице-премьер и министр горного дела и энергетики Зорана Михайлович, сообщило RTS.

«Еще раз выражаю соболезнования семьям погибших шахтеров. Не было никакого взрыва. К сожалению, шахтеры задохнулись из-за выхода метана высокой концентрации», — заявила министр, комментируя причину смерти горняков. Также она гарантировала государственную поддержку семьям погибших.

Ранее стало известно, что на шахте по добыче бурого угля в окрестностях города Соко-Баня на юге страны произошла авария. В результате частичного обрушения угольной шахты восемь человек погибли и 20 получили ранения.

29 марта сообщалось, что землетрясение привело к обрушению на шахте в Якутии. По заявлению спасателей, из шахты Денисовская Нерюнгринского района на поверхность были выведены 72 человека. В результате происшествия никто не пострадал.