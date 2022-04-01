Болгария обвинила российского дипломата в шпионаже

Прокуратура Болгарии заявила главе МИД о том, что дипломат из России занимался шпионажем

Прокуратура Болгарии уведомила министра иностранных дел страны Теодору Генчовскую о том, что один из российских дипломатов якобы занимался «нерегламентированной разведывательной деятельностью». Об этом пишет ТАСС.

Утверждается, что подозреваемый — первый секретарь посольства РФ. Имя россиянина, обвиняемого в шпионаже, на называют.

Ранее генпрокуратура ФРГ обвинила гражданина Германии в шпионаже в пользу России. По данным следствия, он предоставил российской разведке информацию о резервистах бундесвера, а также о гражданско-военном сотрудничестве и связанной с ним «гражданской обороне». Обвиняемый, в частности, предоставил информацию о последствиях экономических санкций Германии и ЕС против России в 2014 году и о российском газопроводе «Северный поток-2».