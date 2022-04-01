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Вильфанд пообещал «супервесну» в ряде регионов России

Синоптик Вильфанд пообещал «супервесну» Приволжью, Уралу и Югу России в выходные

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

На предстоящих выходных в Приволжском, Южном и Уральском федеральных округах России ожидается аномально высокая температура до 21-30 градусов тепла. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает ТАСС.

«В ряде регионов в выходные дни наступает не просто весна, а "супервесна"», — пообещал синоптик.

По его словам, в Саратовской области температура превысит норму на 10-18 градусов, днем воздух там прогреется до 18-21 градуса. В Оренбургской, Пензенской и Ульяновской областях температура поднимется до 12-18 градусов.

В Южный федеральный округ на выходных придет летняя погода. В Ставрополье температура днем будет достигать 22-30 градусов.

На юге Уральского федерального округа потеплеет с воскресенья. В Курганской, Челябинской и Тюменской областях дневная температура составит 14-15 градусов тепла, что на 8-10 градусов выше нормы.

При этом в Москве до конца недели будет облачно и хмуро, сообщил ранее Вильфанд. По его словам, мокрый снег будет идти до 3 апреля.

Ранее стало известно, что в Центральной России сорвано наступление метеорологической весны. По данным метеорологического бюро «Фобос», погода вернется к климатической норме ближе к середине апреля.

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Константин Лысяков
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