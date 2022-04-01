В России снизился наркотрафик из Украины

«Известия»: спецоперация на Украине повлияла на наркотрафик в России

Специальная операция на Украине отразилась на наркотрафике в России. Об этом пишут «Известия».

По информации издания, драгдилеры начали нести убытки, поскольку рынок лишился части поставщиков прекурсоров, которые поставлялись из Украины. В результате цены на синтетические наркотики для конечного потребителя выросли на 20 процентов, отметил источник в профильном подразделении МВД.

В даркнете также обсуждают проблему поставок. В частности, один из вероятных торговцев указал, что на приграничных с Украиной территориях задержали большое число курьеров и накрыли много складов из-за усиленного контроля за движением машин в тех регионах.

На фоне событий на Украине активизировались каналы поставок героина из Средней Азии. Однако одновременно с увеличением объемов их поставок также увеличивается количество ошибок наркобизнеса, приводящих к задержаниям курьеров и к обнаружению лабораторий, пояснил собеседник «Известий».

15 марта представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила «Ленте.ру», что сотрудники МВД ликвидировали банду наркодилеров, которые сбывали в России тонны запрещенных веществ, сделанных на Украине. По данным ведомства, преступная группа функционировала с июня 2019 по март 2021 года; уголовные дела об организации сообщества и участия в нем возбуждены в отношении 19 наркодилеров. На данный момент известно, что лидер группировки находится в розыске на территории России по подозрению в двух убийствах. Потому он руководил криминальной организацией, скрываясь на территории Украины. Он координировал действия руководителей и рядовых участников, распределял доход, и за время своей деятельности вовлек не менее 15 граждан Украины и трех граждан России в этот незаконный бизнес.

В 2021 году начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (ОБНОН) МВД Луганской народной республики полковник полиции Андрей Золотых заявил, что правоохранительные органы ЛНР считают виновными спецслужбы Украины в организации поставок наркотиков на территорию республик Донбасса. По его словам, спецслужбами Украины преследуется несколько главных целей. Первая состоит в том, чтобы «спровоцировать демографический кризис на Донбассе», вторая — в дискредитации действующей власти и органов правопорядка в глазах жителей республики.