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Латвия возбудила уголовные дела за поддержку спецоперации на Украине

Служба госбезопасности Латвии возбудила дела за интернет-контент в поддержку спецоперации

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Служба государственной безопасности Латвии возбудила на этой неделе три уголовных дела за поддержку спецоперации России на Украине. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным службы госбезопасности, причиной стал размещенный в интернете контент, «оправдывающий и прославляющий» действия российских военных, а также «провоцирующий враждебность по отношению к украинцам и латышам».

Уточняется, что с начала спецоперации ведомство возбудило уже 14 похожих уголовных дел.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной операции по защите Донбасса. Ее целью он назвал денацификацию и демилитаризацию Украины. Большинство западных стран отреагировали на действия России на Украине жесткими санкциями.

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Варвара Кошечкина
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