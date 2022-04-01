Латвия возбудила уголовные дела за поддержку спецоперации на Украине

Служба госбезопасности Латвии возбудила дела за интернет-контент в поддержку спецоперации

Служба государственной безопасности Латвии возбудила на этой неделе три уголовных дела за поддержку спецоперации России на Украине. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным службы госбезопасности, причиной стал размещенный в интернете контент, «оправдывающий и прославляющий» действия российских военных, а также «провоцирующий враждебность по отношению к украинцам и латышам».

Уточняется, что с начала спецоперации ведомство возбудило уже 14 похожих уголовных дел.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной операции по защите Донбасса. Ее целью он назвал денацификацию и демилитаризацию Украины. Большинство западных стран отреагировали на действия России на Украине жесткими санкциями.