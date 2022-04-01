В ООН признали перемещение своего автомобиля неизвестными

Зампредставителя генсека ООН Хак признал перемещение автомобиля организации неизвестными

Один из автомобилей ООН на Украине был перемещен с места дислокации неизвестными, признал заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак. Об этом сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос о том, сколько машин ООН и в каких городах использовались украинскими военными, Хак заявил, что не располагает информацией о том, что автомобили организации в настоящее время используются на Украине ненадлежащим образом.

«Мы увидели определенные признаки того, что один автомобиль был перемещен из места постоянного нахождения. Этот автомобиль был обездвижен. В данный момент нет каких-либо признаков, указывающих на какое-нибудь использование ооновских автомобилей ненадлежащим образом», — объяснил Хак.

Он добавил, что подтверждения того, что автомобиль ООН захвачен одной из сторон конфликта, нет. «У нас есть подтверждение, что он был перемещен и деактивирован», — заверил он.

Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) 10 марта сообщил, что украинские военные используют транспорт с символикой Организации Объединенных Наций (ООН) для перевозки переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). Соответствующий автомобиль был замечен на одном из видео с участием украинских военных.

Постоянный представитель России при ООН и Совете Безопасности ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН потребовал объяснений в связи с использованием украинскими вооруженными силами автомобиля ООН с дипломатическими номерами DP 210015 в боевых действиях под Харьковом.

