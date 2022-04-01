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Россиянка на три дня бросила своих детей без еды в полной фекалий квартире

Жительница Челябинской области на три дня бросила своих детей без еды и в антисанитарии

Фото: Саткинская городская прокуратура

Жительница города Сатка Челябинской области на три дня бросила своих детей в антисанитарии без еды и каких-либо средств к существованию. Об этом сообщает портал Ura.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

Детей в возрасте семи и тринадцати лет россиянка оставила ради пьянства. Когда в квартиру пришли с проверкой сотрудники соцслужб, то обнаружили, что квартира находится в антисанитарном состоянии — ванная и туалет переполнены фекалиями, а домашние животные в этой неблагополучной семье испражняются прямо в доме.

Оказалось, что все время, что мать отсутствовала дома, дети не ходили школу и детский сад. Также, как сообщает издание, дети становились свидетелями антисоциального поведения матери дома.

По итогам проверки у россиянки забрали детей и отправили в больницу. В отношении их матери возбудили уголовное дело по статье 156 УК («Жестокое обращение с детьми»). Женщине грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что жительница Златоуста Челябинской области заперла 91-летнюю незрячую и парализованную мать одну без еды и воды в квартире.

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Валерий Розенберг
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