Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Взрыв автомобиля на российской АЗС попал на видео

В Дагестане на АЗС взорвался автомобиль, пострадали два человека

В Дербентском районе Дагестана на автомобильной заправочной станции (АЗС) взорвался автомобиль. Момент ЧП попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Mash Gor.

Двое молодых людей заехали на легковом автомобиле на заправку, чтобы пополнить запасы топлива. Во время заправки баллона газом он взорвался.

На опубликованных кадрах виден момент взрыва. Автомобиль, рядом с которым находились четыре человека, разлетелся на куски. Удар задел и соседнюю «ГАЗель». В самой машине находились два 25-летних парня, которых госпитализировали с травмами и большой кровопотерей.

Ранее в Приморском крае двоюродные братья нашли старый снаряд во дворе бабушкиного дома. Он взорвался в результате неосторожного обращения. В результате происшествия оба ребенка погибли.

Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Минобороны России подтвердило авиаудар ВСУ по нефтебазе в Белгороде
Российские военные взяли под контроль населенный пункт в Донецкой области
В Пентагоне пообещали уничтожить химическое оружие к сентябрю 2023 года
В Грузии высказались о планах Южной Осетии войти в состав России
Пианист Аккуратов рассказал о юбилее российского джаза
Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства авиаудара в районе Белгорода
В США предложили стать соседями звезды сериала «Американская история ужасов»
В ЛНР ввели уголовную ответственность за фейки о ВС России и республик Донбасса
Минобрнауки попросило вузы перенести размещенный на YouTube контент
Диетолог предупредила об опасности кислого и жареного для некоторых людей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.