Взрыв автомобиля на российской АЗС попал на видео

В Дагестане на АЗС взорвался автомобиль, пострадали два человека

В Дербентском районе Дагестана на автомобильной заправочной станции (АЗС) взорвался автомобиль. Момент ЧП попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Mash Gor.

Двое молодых людей заехали на легковом автомобиле на заправку, чтобы пополнить запасы топлива. Во время заправки баллона газом он взорвался.

На опубликованных кадрах виден момент взрыва. Автомобиль, рядом с которым находились четыре человека, разлетелся на куски. Удар задел и соседнюю «ГАЗель». В самой машине находились два 25-летних парня, которых госпитализировали с травмами и большой кровопотерей.

Ранее в Приморском крае двоюродные братья нашли старый снаряд во дворе бабушкиного дома. Он взорвался в результате неосторожного обращения. В результате происшествия оба ребенка погибли.