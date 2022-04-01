Стали известны результаты жеребьевки финальной части чемпионата мира-2022

Сборная Франции узнала соперников по групповому этапу ЧМ-2022 в Катаре

В Катаре завершилась жеребьевка финальной части чемпионата мира-2022. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На данный момент участие в ЧМ-2022 обеспечили 29 команд из 32. В процессе жеребьевки определились восемь групп турнира. Хозяева соревнований, Катар, сыграет в групповом этапе (квартет A) против сборных Нидерландов, Сенегала и Эквадора.

В группе B столкнутся Англия, США, Иран, победитель стыков Шотландия — Украина — Уэльс. Группа C представлена командами Аргентины, Мексики, Польши и Саудовской Аравии. Действующие обладатели трофея французы посоперничают в квартете D с Данией, Тунисом и победителем стыков (Перу — Австралия — ОАЭ). В группе E своих соперников узнала сборная Испании, которая встретится с Германией, Японией и победителем пары Коста-Рика — Новая Зеландия.

Группа F представлена командами Бельгии, Марокко, Хорватии и Канады. В квартете G за выход в плей-офф поспорят Бразилия, Сербия, Швейцария и Камерун. В квартете H сыграют Португалия, Уругвай, Южная Корея и Гана.

31 марта издание Goal назвало фаворитов мундиаля в Катаре. Наибольшие шансы на победу в турнире, по мнению редакции, у сборной Франции.

Сборная России не сумеет принять участие в мундиале. Отечественные клубы и национальные команды были отстранены от международных соревнований решением Международной федерации футбола (ФИФА). Команда Валерия Карпина завершила отборочный турнир на втором месте и должна была участвовать в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022.

Финальная часть ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Действующий чемпион мира — сборная Франции.