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Дагестанскому блогеру-миллионнику Запирову предъявили обвинение в мошенничестве

Блогера-миллионника Запирова обвинили в 20 эпизодах мошенничества, его хотят арестовать

Кадр: Telegram-канал Khiza 13

В Москве 27-летнему блогеру, находившемуся в розыске, предъявлено обвинение в совершении 20 эпизодов мошенничества. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Речь идет о дагестанском блогере-миллионнике Хизри Запирове, которого задержали 30 марта.

По версии следствия, обвиняемый с соучастниками рекламировал систему инвестирования, обещая крупные заработки от деятельности букмекерской конторы. На самом деле полученные от граждан денежные средства присваивались фигурантами дела.

Суд 1 апреля рассмотрит вопрос об избрании блогеру меры пресечения в виде заключения под стражу.

Запиров был объявлен в розыск в декабре 2021 года. Сам он заявлял, что находится в Москве, о розыске узнал из СМИ и намеревается в ближайшее время с адвокатом посетить полицию. Наряду с ним разыскивалась и его PR-директор Лусик Карапетян.

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Любовь Ширижик
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