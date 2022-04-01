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Дагестанского блогера-миллионника Запирова взяли под стражу за аферы

В Москве суд арестовал до 3 мая блогера-миллионника Запирова по делу о мошенничестве
Начало событий в новости Дагестанскому блогеру-миллионнику Запирову предъявили обвинение в мошенничестве

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Бабушкинский суд Москвы арестовал 27-летнего блогера, обвиняемого в мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана по ходатайству следствия. Речь идет о дагестанском блогере-миллионнике Хизри Запирове, которого задержали 30 марта.

Обвиненного в аферах блогера взяли под стражу до 3 мая. По версии следствия, обвиняемый с соучастниками рекламировал систему инвестирования, обещая крупные заработки от деятельности букмекерской конторы. На самом деле полученные от граждан денежные средства присваивались фигурантами дела.

Ранее 1 апреля блогеру было предъявлено обвинение в совершении 20 эпизодов мошенничества.

Запиров был объявлен в розыск в декабре 2021 года. Сам он заявлял, что находится в Москве, о розыске узнал из СМИ и намеревается в ближайшее время с адвокатом посетить полицию. Наряду с ним разыскивалась и его PR-директор Лусик Карапетян.

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Любовь Ширижик
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