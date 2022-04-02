Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Зеленский понадеялся на смелость Байдена перед Путиным

Президент Украины Зеленский выразил надежду, что Байден не боится Путина

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News выразил надежду, что его американский коллега Джо Байден, которого он назвал «лидером великой державы», не боится президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

Зеленский пожаловался на задержки в доставке военной помощи Украине от западных партнеров.

«Если процесс продолжит задерживаться, передача оружия станет замедляться, люди станут спрашивать, есть ли за этим какая-то игра. Мы не хотим верить, что наши партнеры играют за нашими спинами», — заявил он.

На последовавший вопрос о том, связывает ли он замедление поставок со страхами американский президент российского, Зеленский ответил, что не знает. «Я не знаю, боится ли Байден Путина. Я хочу верить, что он не боится, потому что он лидер великой державы», — сказал он.

Зеленский также выразил надежду, что ни один президент США никогда не испугается России.

Ранее президент США Джо Байден прокомментировал слухи вокруг президент России Владимира Путина. предположил, что слова о том, что от президента России якобы могут скрывать всю информацию о военной операции на Украине и состоянии экономики РФ, могут являться спекуляцией.

Перед этим официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что США не обладают реальной информацией о том, что происходит в Кремле, не понимают президента Путина, не понимают механизм принятия решений, и поэтому принимают ошибочные решения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский увидел конкретику в обсуждении членства Украины в ЕС
Врач предупредила россиян об опасности некоторых поз для сна
«Газпром» забронировал дополнительные мощности газопровода «Ямал — Европа»
Зеленский впервые прокомментировал авиаудар ВСУ по нефтебазе в Белгороде
Посвященный Сергею Рахманинову концерт проведут в Казани
США поспособствуют передаче Украине советских танков
Доктор Мясников назвал вредным популярный кисломолочный продукт
Министр культуры прокомментировала смерть актрисы из «Экипажа»
Россияне бросились скупать путевки в санатории
Зеленский понадеялся на смелость Байдена перед Путиным
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.