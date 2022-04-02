Зеленский понадеялся на смелость Байдена перед Путиным

Президент Украины Зеленский выразил надежду, что Байден не боится Путина

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News выразил надежду, что его американский коллега Джо Байден, которого он назвал «лидером великой державы», не боится президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

Зеленский пожаловался на задержки в доставке военной помощи Украине от западных партнеров.

«Если процесс продолжит задерживаться, передача оружия станет замедляться, люди станут спрашивать, есть ли за этим какая-то игра. Мы не хотим верить, что наши партнеры играют за нашими спинами», — заявил он.

На последовавший вопрос о том, связывает ли он замедление поставок со страхами американский президент российского, Зеленский ответил, что не знает. «Я не знаю, боится ли Байден Путина. Я хочу верить, что он не боится, потому что он лидер великой державы», — сказал он.

Зеленский также выразил надежду, что ни один президент США никогда не испугается России.

Ранее президент США Джо Байден прокомментировал слухи вокруг президент России Владимира Путина. предположил, что слова о том, что от президента России якобы могут скрывать всю информацию о военной операции на Украине и состоянии экономики РФ, могут являться спекуляцией.

Перед этим официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что США не обладают реальной информацией о том, что происходит в Кремле, не понимают президента Путина, не понимают механизм принятия решений, и поэтому принимают ошибочные решения.