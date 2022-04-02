Минобороны заявило о взятии под контроль еще одного населенного пункта Донбасса

Минобороны России сообщило о взятии силами ДНР под контроль большей части Новобахмутовки

Вооруженные силы ДНР овладели большей частью Новобахмутовки, идет бой с отступающими силами ВСУ, заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Подразделения вооруженных сил Донецкой народной республики (...) ведут бой с отходящими подразделениями украинской 25-й отдельной воздушно-десантной бригады», — сообщил Конашенков о взятии под контроль еще одного населенного пункта в Донбассе.

Ранее он сообщил, что Вооруженные силы России высокоточными ракетами воздушного базирования вывели из строя два военных аэродрома на Украине — в городах Полтава и Днепропетровск.

За ночь российская авиация поразила 67 военных объектов Украины, в частности два пункта управления, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, девять орудий полевой артиллерии и минометов, а также 54 района сосредоточения боевой техники Вооруженных сил Украины.