Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны заявило о взятии под контроль еще одного населенного пункта Донбасса

Минобороны России сообщило о взятии силами ДНР под контроль большей части Новобахмутовки

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Вооруженные силы ДНР овладели большей частью Новобахмутовки, идет бой с отступающими силами ВСУ, заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Подразделения вооруженных сил Донецкой народной республики (...) ведут бой с отходящими подразделениями украинской 25-й отдельной воздушно-десантной бригады», — сообщил Конашенков о взятии под контроль еще одного населенного пункта в Донбассе.

Ранее он сообщил, что Вооруженные силы России высокоточными ракетами воздушного базирования вывели из строя два военных аэродрома на Украине — в городах Полтава и Днепропетровск.

За ночь российская авиация поразила 67 военных объектов Украины, в частности два пункта управления, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, девять орудий полевой артиллерии и минометов, а также 54 района сосредоточения боевой техники Вооруженных сил Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
Вице-президент США открестилась от слов Байдена о смене власти в России
Россиянам сообщили о досрочном завершении продаж туров с кешбэком
Германии предсказали судьбу «вассала США»
Песков оценил отношения Путина и Лукашенко
Россияне нашли альтернативу IKEA
Минобороны заявило о взятии под контроль еще одного населенного пункта Донбасса
«Роскосмос» озвучит российским властям предложения по выходу из программы МКС
В действиях Германии заметили желание сохранить отношения с Россией
Медведев вспомнил Черномырдина во время разговора о вступлении Украины в ЕС
Ягудин одним словом охарактеризовал Тутберидзе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.