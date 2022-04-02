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Экс-президент Молдавии поддержал отказ страны от санкций против России

Экс-президент Молдавии Додон поддержал отказ лидера страны Санду от санкций против России
Игорь Додон

Игорь Додон. Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Бывший президент Молдавии Игорь Додон прокомментировал санкции, введенные против России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Додон поддержал отказ страны от санкций против России и призвал вести диалог с Москвой. По его мнению, лидер Молдавии Майя Санду выбрала правильную позицию для республики.

«Приветствую позицию президента Молдовы Майи Санду не присоединяться к антироссийским санкциям и сохранять нейтралитет. Это позволит нам избежать включения Российской Федерацией нашей страны в список недружественных государств и избежать жестких экономических контрмер», — написал экс-президент.

По мнению экс-главы государства, позиция Санду приобретет дополнительный вес, если руководство страны примет закон о постоянном нейтралитете Молдавии. Додон уверен, что республике следует сохранять нейтралитет в военной, политической и экономической областях.

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«Нужно срочно начать переговоры с российской стороной по всему блоку экономических, социальных, гуманитарных вопросов — от торговли, установления новых транспортно-логистических коридоров, межбанковского сотрудничества до усилий для получения новых цен на энергоносители для Молдавии», — призвал он.

Бывший президент Молдавии выразил надежду, что власти страны выдержат нарастающее давление со стороны Запада и продолжат действовать, опираясь на интересы республики.

1 апреля Молдавия высказала позицию по санкциям против России. Президент страны Майя Санду заявила, что республика сохранит нейтралитет и не присоединится к санкциям, которые ввел Запад против России в связи со спецоперацией на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Марина Совина
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