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Названы причины долгого заживления порезов и ссадин

Терапевт Романенко назвала диабет частой причиной долгого заживления порезов и ссадин

Фото: Pixabay

Главный врач клиники «Твой доктор», терапевт Татьяна Романенко объяснила, почему порезы и ссадин могут долго заживать. Об этом она высказалась в беседе с Ura.ru.

Специалист назвала анемию, сахарный диабет и атеросклероз сосудов наиболее частыми причинами долгого заживления порезов и ссадин. Она отметила, что все зависит от того, в какой части тела раны долго сохраняются. Кроме того, ссадины могут не заживать при наличии инфекций.

«Рана будет плохо заживать, если присоединяется инфицирование, если рана плохо обработана. Но инфекция садятся тогда, когда ослаблена иммунная система», — подчеркнула медик.

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Романенко добавила, что возраст также влияет на процесс заживления ран. У детей он завершается быстрее, чем у пожилых людей, поскольку первые обладают более активным обменом веществ. Также имеет значение и масса тела: при избыточном весе регенерация тканей замедляется, нередко присоединяются инфекции.

«Кровообращение имеет значение. Если мы говорим про ноги или руки и у человека есть атеросклероз, то рана будет хуже заживать, то есть, нарушен приток крови. То же самое плохое заживление раны, если нарушен приток крови, и если нарушен отток, когда есть проблемы со стороны вен», — заключила терапевт.

Ранее врач педиатр-иммунолог и ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус назвал главные симптомы опасной инфекции. По его словам, затрудненное глотание и мышечные судороги являются симптомами столбняка.

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Марина Совина
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