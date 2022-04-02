МИД Китая прокомментировал планы Киева сделать Пекин гарантом безопасности

МИД Китая сообщил, что не получал запросов от Киева с просьбой стать гарантом безопасности

Китай не получил никаких запросов от Киева относительно того, чтобы Пекин стал гарантом безопасности Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление директора департамента Европы МИД КНР Вана Лутуна.

«Стороны не обсуждали этот вопрос», — сказал дипломат, комментируя прошедший накануне саммит лидеров Китая и Евросоюза.

При этом Луну заявил, что странам не стоит переоценивать роль Китая, потому что «военные действия — это решение, принятое суверенными странами. «Это просто не работает так, что мы обратимся к России и скажем: "Вы должны прекратить эту войну" — и они ее прекратят"», — подчеркнул он.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Пекин призывает Москву и Киев продолжать придерживаться пути переговоров. Китай поприветствовал новую встречу российских и украинских дипломатов. «Призываем Россию и Украину двигаться навстречу друг другу, придерживаясь главного направления на переговоры», — сказал дипломат.