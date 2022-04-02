Косачев заявил об отсутствии стремления России восстановить «советскую империю»

Сенатор Косачев заявил, что Россия не стремится восстановить «советскую империю»

Россия не стремится восстановить «советскую империю», а продолжает обустраивать мир в общих, не блоковых интересах. Об этом в своем Telegram-канале заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

«То, что происходит сейчас, никак не связано с приписываемыми России намерениями восстановить "советскую империю". То, что происходит сейчас, на самом деле разворачивает ход истории в сторону от главенствовавшей последнее столетие тенденции, когда войны начинали и, в каком-то смысле, "выигрывали" в свою пользу только страны Запада», — написал он.

Косачев напомнил, что Россия, участвуя в войнах ХХ и XXI веков, «себя никогда и никому не уступала». Сенатор Совфеда добавил, что это необходимо усвоить всем, кто столетиями продолжает воевать с Россией.

Также он подчеркнул, что Россия продолжает обустраивать мир «в общих, а не блоковых интересах, как бы ни пытались извратить происходящее сейчас наши оппоненты», это национальный интерес наряду с нацбезопасностью и благополучием граждан. По его мнению, именно это отличает Россию от «коллективного Запада», который действует «эгоистически и жадно, невзирая на здравый смысл и не замечая никого вне собственного крайне узкого круга интересов».

24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик. Он добавил, что цель операции — демилитаризация и денацификация Украины.

Российский лидер заявил, что специальная операция должна избавить людей от геноцида. По словам главы государства, когда жители ДНР и ЛНР не согласились с госпереворотом на Украине, их «погрузили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам из пушек, наносили удары авиацией».