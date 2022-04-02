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Запад обвинили в стремлении находить марионеток

Пресс-секретарь Песков назвал белорусскую оппозицию марионетками, которые нашел Запад
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Sergie Karpukhin / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о белорусской оппозиции, которая выехала в Евросоюз. В эфире телеканала «Беларусь 1» он обвинил Запад в стремлении находить марионеток. Слова представителя Кремля приводит РИА Новости.

Песков назвал белорусскую оппозицию марионетками, которые нашел Запад. Впоследствии они не только отдаляются от своих соотечественников, но и не хотят к ним возвращаться.

«Это излюбленная игрушка коллективного Запада — находить подобных марионеток, катать их по всему миру в черных блестящих мерседесах, встречать их с флагами у порога, проводить с ними пустые пресс-конференции. Мы с этим ничего не можем сделать, пусть катают. Они только не понимают, что проходит месяц за месяцем, и эти марионетки не то что отрываются от своего народа, они уже и не хотят возвращаться к своему народу, они забывают о своем народе. Им эти черные мерседесы становятся гораздо важнее. Ну и пусть», — подчеркнул он.

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Представитель Кремля добавил, что Россия и Белоруссия являются достаточно сильными странами, чтобы не страдать от подобного воздействия.

Ранее Песков оценил отношения глав России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Он назвал их сотрудничество уникальным и отметил, что оба президента всегда выступают за продолжение дружеского разговора.

1 апреля в разговоре с Путиным Лукашенко поддержал спецоперацию России на Украине. Кроме того, лидеры стран обменялись поздравлениями в связи с Днем единения народов России и Белоруссии, который отмечается 2 апреля.

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Марина Совина
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