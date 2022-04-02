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Минобороны России рассказало о двух сбитых украинских вертолетах Ми-24

Минобороны России: ПВО сбили 24 беспилотника и два украинских вертолета Ми-24

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Два украинских вертолета Ми-24 были сбиты в районе города Сумы и населенного пункта Урожайное. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе города Сумы и населенного пункта Урожайное сбиты два украинских вертолета Ми-24», — сообщил генерал.

Также, по словам Конашенкова, российские военные уничтожили за сутки 24 украинских беспилотных летательных аппарата.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России высокоточными ракетами воздушного базирования вывели из строя два военных аэродрома на Украине. Речь идет об аэродромах в Полтаве и Днепре.

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Варвара Кошечкина
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