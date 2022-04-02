ВСУ обстреляли Горловку и Донецк с разницей в десять минут

Представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле ВСУ Горловки и Донецка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Горловку и Донецк в Донецкой народной республике, с разницей в десять минут, выпустив 14 снарядов. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram.

По информации представительства, украинские военные выпустили восемь мин калибром 122 миллиметра по Горловке и шесть мин того же калибра по Донецку. Уточняется, что первый обстрел был зафиксирован в 8:00, второй — в 8:10.

Вечером 1 апреля представительство ДНР в СЦКК также сообщало, что вооруженные силы Украины обстреляли Куйбышевский район Донецка крупнокалиберными снарядами. По их информации, украинские войска выпустили десять мин калибром 120 миллиметров.

Ранее стало известно, что украинские войска обстреляли аэропорт Донецка. По информации властей республики, ВСУ выпустили 12 снарядов калибра 122 миллиметра.

