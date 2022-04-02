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Панарин описал поражение в матче НХЛ фразой «наделали в штаны»

Игрок «Рейнджерс» Панарин заявил, что команда наделала в штаны в матче против «Айлендерс»

Фото: Brad Penner-USA TODAY Sports / Reuters

«Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на субботу, 2 апреля. «Рейнджерс» потерпел поражение дома со счетом 0:3. «Вышли, наделали в штаны и ушли, добавить нечего», — такой фразой описал результат встречи российский форвард команды Артемий Панарин.

С 93 очками «Рейнджерс» занимает второе место в Столичном дивизионе Восточной конференции. Следующий матч команда проведет на выезде 3 апреля против «Нью-Джерси Дэвилс».

Ранее, 31 марта, Панарин отличился заброшенной шайбой и результативной передачей в победном мачте против «Детройт Ред Уингс» (5:4). 30-летний нападающий стал вторым российским хоккеистом лиги в текущем сезоне, которому удалось преодолеть отметку в 80 очков (18 шайб и 62 передачи). Первое место по этому показателю занимает нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, в активе которого 83 очка (38 голов и 45 пасов).

Дарья Коршунова
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