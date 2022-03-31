Панарин забросил шайбу и помог «Рейнджерс» победить в матче НХЛ

Форвард Артемий Панарин забросил шайбу и помог «Рейнджерс» победить «Детройт» в матче НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Детройт Ред Уингс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на четверг, 31 марта. Матч завершился в овертайме со счетом 5:4. В составе победителей отличился российский форвард Артемий Панарин. На его счету одна заброшенная шайба и две результативные передачи.

Панарин стал вторым российским хоккеистом лиги в текущем сезоне, которому удалось преодолеть отметку в 80 очков (18 шайб и 62 передачи). Первое место по этому показателю занимает нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов. В его активе 82 очка (37 шайб и 45 передач).

30 марта нападающий клуба «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин установил рекорд по результативным передачам среди россиян в НХЛ. Форвард отметился голевым пасом в домашнем матче регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Рейнджерс», который закончился победой гостей со счетом 3:2. Эта результативная передача стала 697-й в карьере хоккеиста. 35-летний Малкин обошел по этому показателю Сергея Федорова, ранее занимавшего лидирующую позицию.