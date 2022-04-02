Песков подтвердил неспособность Shell закупать российский газ

Дмитрий Песков подтвердил, что Shell не сможет закупать газ из-за санкций Британии

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что британско-нидерландская топливная компания Shell не сможет закупать российский газ из-за санкций Великобритании в отношении России. Об этом пишет ТАСС.

Песков назвал эту ситуацию издержками антироссийской политики Лондона. «Лондон хочет быть лидером всего антироссийского. Хочет даже быть впереди Вашингтона! Вот и издержки!», — рассказал он.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что компания Shell в этом месяце не сможет рассчитаться за российский газ, поскольку Великобритания, в отличие от Евросоюза, ввела санкции против Газпромбанка. Отмечается, что «Газпрому» известно об этой проблеме, и в настоящее время стороны пытаются ее решить.

В начале марта Shell объявила об отказе от российских нефти и газа. Первым шагом к реализации этого решения станет прекращение спотовых закупок сырья из России.

