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Песков высказался о двойных стандартах оппонентов России

Песков заявил, что двойные стандарты являются частью идеологии оппонентов РФ и Белоруссии
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Беларусь 1» высказался о двойных стандартах оппонентов России и Белоруссии. Он отметил, что они являются частью идеологии зарубежных визави, передает РИА Новости.

«Двойные стандарты были, есть и наверняка будут у наших оппонентов. И Минску, и Москве придется всегда работать с этими двойными стандартами. Мы от них никуда не денемся. Это стиль работы, это стиль идеологии наших визави», — заявил пресс-секретарь президента России.

Песков подчеркнул, что Москва и Минск должны настойчиво и терпеливо доносить свою позицию до оппонентов и действовать так всегда.

Ранее официальный представитель Кремля ответил на вопрос о сложных отношениях России со странами Евросоюза. Он подчеркнул, что выход из любой конфронтации всегда есть.

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Марина Совина
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