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Великобритания и Украина продолжат наращивать санкционное давление на Россию

Великобритания и Украина согласились продолжать усиливать санкционное давление на Россию

Фото: Pixabay

Великобритания и Украина согласились продолжать усиливать санкционное давление на Россию. Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра королевства Бориса Джонсона по итогам его телефонной беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским, пишет ТАСС.

«Президент Зеленский рассказал о ходе мирных переговоров и приветствовал дальнейшее участие Великобритании в данных дипломатических попытках [урегулирования ситуации]», — отмечается в заявлении.

Там добавили, что лидеры двух стран отметили важность наращивать давление антироссийских санкций с целью усиления экономического давления на Москву «до тех пор, пока российские войска не покинут украинскую территорию».

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал санкционное давление на Россию беспрецедентным и заявил, что с подобным воздействием не сталкивалась ранее ни одна страна. По словам представителя Кремля, ограничения заставляют «крутиться и работать».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Марина Совина
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