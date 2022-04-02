Песков рассказал о пошатнувшемся престиже доллара и евро из-за санкций Запада

Представитель Кремля Песков заявил, что престиж доллара и евро пошатнулся из-за санкций

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в эфире канала «Беларусь 1» заявил, что из-за санкционного давления Запада престиж доллара и евро сильно пошатнулся, в связи с чем увеличивается количество стран, которые переходят к расчетам в национальных валютах. Он выразил уверенность в том, что данный процесс уже необратим, сообщает ТАСС.

«Действительно, на фоне этих бандитско-санкционных игр изрядно зашатался престиж доллара и евро. В основном доллара — как основной резервной валюты. Этот процесс сейчас находится на начальной стадии, но остановить этот процесс уже нельзя», — рассказал официальный представитель Кремля.

Ранее Песков назвал санкционное давление на Россию беспрецедентным и заявил, что с подобным воздействием не сталкивалась ранее ни одна страна. По словам представителя Кремля, ограничения заставляют «крутиться и работать».