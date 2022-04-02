Посвященный Сергею Рахманинову концерт проведут в Казани

В Казани 5 апреля состоится концерт, посвященный жизни и творчеству Сергея Рахманинова

В Казани 5 апреля пройдет концерт, посвященный жизни и творчеству Сергея Рахманинова. Как уточняет ИА «Татар-информ», мероприятие состоится в Культурном центре имени Пушкина в рамках проекта «Культурный чердакЪ».

Организаторы пообещали раскрыть интересные факты из жизни композитора и познакомить с его творческим наследием. Гости мероприятия смогут также оценить и сочинения учителей Рахманинова, Антона Аренского и Петра Чайковского.

Указывается, что рассказ о композиторе будет сопровождаться документальным и высокохудожественным видеорядом, а также поэтическими произведениями его любимых авторов.

Помимо привычных для подобных концертных встреч скрипки, фортепиано и вокала зрителей обещают удивить редко звучащими в академическом амплуа трубой и сопрано-саксофоном. Отмечается, что в программе будут принимать участие такие музыканты, как Сергей Русских, Александра Валова, Денис Медведев, Ариф Гамзаев, Диана Аблаева, Сергей Шиверов и Вячеслав Ефимов.

Ранее сообщалось, что в Большом зале Московской консерватории прошли гала-концерт и торжественная церемония награждения лауреатов Всероссийского конкурса молодых композиторов «Партитура». В этом году на конкурс было подано более 800 заявок из 63 регионов страны, а членами экспертного жюри стали более 50 именитых российских композиторов и деятелей культуры.