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Лондон передаст Киеву противокорабельные ракеты «Гарпун» и барражирующие снаряды

Times: Лондон поставит Украине барражирующие снаряды и противокорабельные ракеты «Гарпун»

Фото: Pixabay

Великобритания передаст Украине очередной пакет военной помощи, который включает в себя барражирующие снаряды, противокорабельные ракеты «Гарпун» и средства контрбатарейной борьбы. Об этом сообщает газета Times со ссылкой на источник в правительстве.

Отмечается, что премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон этими поставками намерен помочь Киеву удержать контроль над Одессой.

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Лондон ранее также рассматривал возможность передачи самонаводящихся ракет класса «воздух-земля» Brimstone («Бримстоун»), однако в настоящее время считает это менее вероятным, пишет издание.

2 апреля президент Украины Владимир Зеленский обратился к властям США с просьбой предоставить Киеву тяжелое вооружение фразой «просто дайте нам ракеты». Он также попросил передать старые советские самолеты. Лидер указал, что считает ошибкой отказ Украине в членстве в НАТО.

До этого Зеленский попросил у Норвегии передвижные зенитные ракетные комплексы NASAMS и противокорабельные ракеты «Гарпун». По его словам, также украинские военные нуждаются в артиллерийских системах и средствах поражения бронетехники.

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Марина Совина
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