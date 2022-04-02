Создатель «Ласкового мая» уехал из России

Продюсер «Ласкового мая» Разин распродал недвижимость в России и уехал в США

Создатель группы «Ласковый май», продюсер Андрей Разин решил переехать из России в США. Перед отъездом он распродал недвижимость в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщает издание ФАН со ссылкой на его аккаунты в соцсетях.

«Хочу попрощаться с моими подписчиками… В настоящий момент я уже значительное время живу в Соединенных Штатах Америки, где работаю над картиной "Ласковый май — 2". Надеюсь, в ближайшем будущем вы ее увидите», — написал Разин.

Отмечается, что Разин владел загородным домом в поселке «Московский», тремя квартирами на Тверской и одной в Красногорском районе. Кроме того, ему принадлежали апартаменты в Петербурге.

Ранее ведущая одной из рубрик программы «Вечерний Ургант» на Первом канале Алла Михеева прокомментировала отъезд своего коллеги Ивана Урганта из России. Она предположила, что Ургант, который покинул Россию 11 марта, поехал в Израиль лечиться.

