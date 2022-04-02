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Сдавшийся России украинский военный объяснил свое решение

Боец ВСУ заявил, что решил сдаться России из-за желания говорить на русском

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Денис Нурыга заявил, что жители Украины устали от притеснения русского языка со стороны киевских властей. По его словам, он решил сдаться России именно из-за этого, передает РИА Новости.

«Ущемляют за русский язык. Документация абсолютно должна быть, где бы ни работал, вестись на украинском языке. В школе детей очень сильно напрягают на украинский язык», — объяснил бывший военный и рассказал, что родился в Крыму и хочет туда вернуться, так как на полуострове проживают его родители.

Нурыга добавил, что желает разговаривать на том языке, на котором говорит с детства.

Ранее сдавшийся России боец ВСУ Дмитрий Платов призвал сослуживцев прекратить сопротивляться и спасать свои жизни самостоятельно. По его словам, стране и командующим на них плевать.

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Никита Абрамов
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