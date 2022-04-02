В Кремле оценили будущее Rutube

Официальный представитель Кремля Песков заявил, что у Rutube есть будущее

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил будущее российского видеохостинга Rutube. Он отметил в интервью телеканалу «Беларусь 1», что платформа привлекает финансирование и становится удобнее, продолжает совершенствоваться, передает ТАСС.

«У Rutube есть будущее. Туда будут вложены деньги, он будет еще более удобным. Я знаю, что в апреле они делают обновление, будет следующий шаг к совершенствованию. Туда пойдут деньги, эти деньги пойдут на развитие», — заявил пресс-секретарь президента России.

По словам Пескова, видеохостинг открыт для взаимодействия, ищет людей, которые предлагают усовершенствования. Официальный представитель Кремля добавил, что возникшие проблемы обусловлены чрезмерной нагрузкой, когда в свете блокировки социальных сетей пользователи массово решили воспользоваться платформой в один момент.

«На YouTube блокировки просто повальный характер носят. И, конечно, это мешает и пользователям, это унижает аудиторию, унижает государство и так далее. И публика ринулась у нас во "ВКонтакте", в Telegram, в Rutube», — добавил он, заключив, что власти поощряют владельцев видеохостинга.

Ранее Песков ответил на вопрос, пользуется ли он VPN. Он заявил, что установил этот сервис, поскольку в России это не запрещено.

