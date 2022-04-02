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Песков ответил на вопрос об использовании VPN

Представитель Кремля Песков заявил, что установил себе VPN
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала «Беларусь 1» ответил на вопрос, пользуется ли он VPN. Он заявил, что установил этот сервис, поскольку в России это не запрещено. Его слова приводит РИА Новости.

«Ну конечно, почему нет. Это не запрещено», — рассказал пресс-секретарь российского президента.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас ответил на вопрос об ответственности граждан за использование VPN. По его словам, в законе такого положения не прописано. Однако сенатор считает, что ресурсы, где можно скачивать такие сервисы, следует блокировать.

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Марина Совина
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