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Песков заявил о неспособности Shell закупать российский газ

Дмитрий Песков сообщил, что Shell не сможет закупать газ из-за санкций Британии против РФ

Фото: Toby Melville / Reuters

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что британско-нидерландская топливная компания Shell не сможет закупать российский газ из-за санкций Великобритании в отношении российского Газпромбанка. Об этом пишет ТАСС.

Песков назвал эту ситуацию издержками антироссийской политики Лондона.

Лондон хочет быть лидером всего антироссийского. Хочет даже быть впереди Вашингтона! Вот и издержки!

Дмитрий Песковпресс-секретарь президента России

По информации агентства Bloomberg, компания Shell в этом месяце не сможет рассчитаться за российский газ, поскольку Великобритания, в отличие от Евросоюза, ввела санкции против Газпромбанка.

Отмечается, что «Газпрому» известно об этой проблеме, и в настоящее время стороны пытаются ее решить. Представители Shell заверили Bloomberg, что «пристально следят за ситуацией».

Shell заключила 20-летний контракт с «Газпромом» на 1,2 миллиарда кубометров газа в год до 2031 года с поставкой в Германию и договор на 1,4 миллиарда кубометров до 2028 года. На них приходится 1,5 процента объемов газа, которые российская компания поставляет в год ключевым иностранным клиентам.

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Газ за рубли и санкции против России

В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ о правилах покупки российского газа. Желающие приобретать российский газ европейские государства обязаны будут открыть в Газпромбанке специальные рублевые счета, а для расчетов за поставки — валютные в той же кредитной организации.

Затем Газпромбанк на основании поручения зарубежного клиента будет сам продавать валюту на Московской бирже. Эти деньги будут зачислены в рублях уже на рублевый счет клиента — их переведут также в рублях на счет российского поставщика.

Новый порядок расчета вступил в силу с 1 апреля. В тот же день «Газпром» начал рассылать импортерам уведомления о переходе оплаты за газ.

«Газпром» как российская компания безусловно и в полной мере соблюдает требования российского законодательства. Уведомления о новом порядке расчетов в российских рублях сегодня официально направляются контрагентам

«Газпром»

При этом, представитель премьер-министра Британии Бориса Джонсона заявил, что Великобритания отказывается платить за российские товары, в частности газ, рублями. В Лондоне сообщили, что правительство поддерживает связь с британскими компаниями, на которые может повлиять поручение российского президента Владимира Путина перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли.

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Shell и российские энергоресурсы

В начале марта Shell объявила об отказе от российских нефти и газа. В руководстве Shell заявили, что концерн намерен перестать сотрудничать по всем нефтегазовым проектам в России. Так, первым шагом к этому станет прекращение спотовых закупок российского сырья.

Перед этим компания извинилась за необходимость закупать российскую нефть. После объявления об уходе компании из страны Shell купила партию российской нефти марки Urals у трейдера Trafigura с рекордной скидкой в 28,5 долларов за баррель по отношению к Brent. При этом, еще 725 тысяч баррелей были закуплены компанией несколькими днями ранее.

Вчера мы приняли сложное решение о приобретении груза российской сырой нефти. Наши НПЗ производят бензин и дизельное топливо, а также другие продукты, которыми ежедневно пользуются люди. Хотим пояснить, что в отсутствие бесперебойных поставок сырой нефти на НПЗ энергетическая отрасль в ближайшие недели не сможет обеспечить стабильных поставок необходимых товаров по всей Европе

Shell

В компании пояснили, что грузы из альтернативных источников не смогут прийти достаточно быстро, чтобы избежать перебоев с поставками. А всю прибыль, полученную за счет российской нефти, пообещали передать в специальный фонд, средства из которого могут быть затем направлены на оказание помощи населению Украины.

По словам трейдеров, после переработки и последующей продажи нефти с этой поставки Shell получит прибыль примерно в 20 миллионов долларов.

Ощутили постедствия

По информации Bloomberg, миллионы британцев уже ощутили последствия энергетического кризиса в стране. Агентство прогнозирует рост среднего годового счета за электроэнергию на 693 фунта стерлингов (около 77 тысяч рублей).

Начиная с пятницы многие абоненты могут увидеть, что стоимость газа выросла на 81 процент, а цены на электричество подскочили на 36 процентов

Bloomberg

По оценкам экспертов, это сильно ударит по кошельку многих жителей Соединенного Королевства, которым придется выбирать между сохранением бюджета и комфортной температурой в помещении.

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Марина Совина
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