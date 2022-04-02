«Локомотив» обыграл «Спартак» в дерби

«Локомотив» обыграл «Спартак» со счетом 1:0 в матче 23-го тура РПЛ

«Локомотив» обыграл «Спартак» со счетом 1:0 в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «РЖД-Арена». На 41-й минуте «Спартак» мог выйти вперед в столичном дерби. Полузащитник красно-белых Квинси Промес поразил ворота соперника, однако позже взятие ворот отменили. Судья воспользовался системой видеопомощи арбитрам (VAR) и зафиксировал положение вне игры у нидерландского хавбека. Решающий гол «Локомотива» забил Вильсон Изидор на 85-й минуте.

Из-за сильного снегопада в Москве матч мог быть перенесен. В результате время начала встречи было сдвинуто на час.

В матче первого круга команды сыграли вничью. В минувшем сезоне «Спартак» и «Локомотив» одержали по одной победе дома в рамках очного противостояния.